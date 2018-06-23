В городе Тростянец Сумской области полицейские задержали двух мужчин, которые похитили десять ульев с пчелами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.

"Двое мужчин соблазнились десятком ульев с чужой пасеки. Украденную добычу спрятали в лесопосадке неподалеку, собираясь впоследствии ее вывезти. Полицейские вычислили злоумышленников, а найденные пчелосемьи вернули владельцу", - сообщили в полиции.

О краже ульев сообщил 44-летний пасечник, житель одного из сел района.

Следователи понимали, что похищенные вещи слишком габаритные для того, чтобы быстро их перевезти и спрятать. Поэтому было вполне обоснованно предположение, что ульи скрыты где-то неподалеку, и воры в любой момент могли их забрать.

"Как выяснилось, интуиция правоохранителей не подвела - похищенные пчелиные домики были спрятаны в той же лесополосе, рядом с которой располагалась пасека. И пока эксперты изымали вещественные доказательства, работники сектора криминальной полиции опросили возможных свидетелей, проверили по месту жительства ранее судимых лиц и местных пчеловодов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже "приложили руку" двое мужчин, один - местный, другой - его знакомый из областного центра", - об этом сообщил начальник Тростянецкого отделения полиции Игорь Кисилев.

По данному факту следователи уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Теперь тяга к чужому меду может обернуться подозреваемым наказанием до трех лет лишения свободы. Впрочем, их судьбу в ближайшие несколько лет решит суд.

Фото: facebook.com/policesumy

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