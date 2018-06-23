После двух провальных матчей на чемпионате мира сборная Аргентины все же сохраняет призрачные шансы на выход в плей - офф.

Чтобы эти шансы стали более реальными, знаменитый футболист Диего Марадона потребовал допустить его на тренировочную базу сборной Аргентины, чтобы поднять дух команды.

Об этом передает Чемпионат со ссылкой на Mirror.

"Когда я играл в футболке сборной Аргентины, я отдавался игре полностью. Легенды команды, такие как Симеоне, Редондо, Каниджа, Луке и Гальего, делали то же самое. Я хочу иметь возможность лично поговорить с игроками и объяснить им, что значит носить форму национальной команды", - заявил Марадона.

Напомним, Аргентина на чемпионате мира сыграла вничью со сборной Исландии (1 - 1), а после проиграла команде Хорватии (0 - 3).

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