На горе Близница в Карпатах эвакуировали группу туристов, чей палаточный лагерь сегодня утром засыпало снегом. Туристов перевезли в село Квасы Раховского района. Об этом сообщает УНН.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС Закарпатской области, около 15:00 группу туристов доставили в ближайший населенный пункт.

Сейчас они находятся в с. Квасы. Спасатели решают вопрос по поводу их расположения. Скорее всего, их разместят в хостеле за их счет. Все были в нормальном состоянии. Медицинской помощи в связи с обморожением никому не предоставляли.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Фото: zk.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в связи с резким понижением температуры в ночь на субботу, 23 июня, на высокогорье выпал снег. Спасатели приступили к эвакуации детского палаточного лагеря.

Напомним также, что туристов было 35 человек, 27 из них – дети. После снегопада они собрали палаточный городок и свои вещи.