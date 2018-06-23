В субботу, 23 июня, польский велосипедист-экспериментатор, пятикратный рекордсмен Книги Гиннеса Кристиан Герба, установил в Киеве новый рекорд. Спортсмен поднялся на своем байке на 35 этаж бизнес-центра "Гулливер" (высота - 161 метр).

Об этом сообщает "Информатор".

Перед рекордом экстремал с удовольствием делал селфи с фанатами и показывал различные трюки на ровере посетителям торгового центра.

Кристиан смог подняться на 35 этаж, преодолев на велосипеде 888 ступенек, за 17 минут 10 секунд.

Для велосипедиста это своеобразная победа, ведь он планировал прийти к финишу с результатом 20 минут. На пиковой точке дистанции поляка встречали представители Книги рекордов Украины, которые вручили ему диплом.

Фото: kiev.informator.ua

По словам Кристиана Гербы, это было самое быстрое его восхождение.

Велосипедист также отметил, что побывал в Киев впервые и здесь ему очень нравится архитектура. Спортсмен уже строит планы новых восхождений и рекордов. Сейчас его главная цель - покорить Shanghai Tower (высота 632 метра).

Впервые экстремал поднялся на здание на своем велосипеде 9 лет тому назад. Сейчас в его копилке 14 небоскребов в 10 странах мира на 4 континентах.

Главная сложность таких восхождений в том, что спортсмен не может касаться ногами ступенек, только колеса его велосипеда должны контактировать со ступеньками. Осенью 2017 года он установил рекорд, три часа поднимаясь на небоскреб в Чикаго Wills Tower (высота 527 метров). Кроме того поляк покорил самое высокое здание Австралии - Башню Тысячелетия в Вене, "розовую башню" в Дубаях, всемирный финансовый центр в Шанхае и многие другие.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

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