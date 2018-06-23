Сотрудники СБУ обнаружили арсенал тяжелого оружия и боеприпасов в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Замаскированный схрон находился в лесопосадке, неподалеку одного из сел Бориспольского района Киевской области. Он был зарыт на глубине одного метра.

Вблизи схрона на асфальте правоохранители обнаружили нанесенные краской соответствующие отметки.

Из тайника изъяли двенадцать гранат РГД-5, одну гранату РГО, шестьдесят шесть гранатометных выстрелов к подствольному гранатомету, три гранатомета РПГ-22, пятнадцать РПГ-7, один РПГ-18, семнадцать мин 76-го калибра, большое количество патронов различного калибра, два запала к УЗРГМ, двадцать маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7, шесть сорокамиллиметровых освещаемых патронов и один сигнальный патрон.

Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления организаторов тайника.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", работники школы нашли схрон с патронами к нарезному оружию прямо в классе.

Напомним также, что в киевском подъезде случайно нашли тайник с оружием.

Также "Страна" писала, как на кладбище в Одесской области нашли схрон с боеприпасами из АТО.