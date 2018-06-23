Киевские власти не будут выплачивать для для НАК "Нафтогаз" миллиардные штрафы "Киевэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Я делаю все, чтобы защитить интересы киевлян. А платить чужие долги? Простите, 1 млрд 200 млн гривен - это, например, 10 новых детских садов! Киевляне не должны платить за бездарные последствия хозяйственной деятельности частных компаний", - заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Градоначальник отметил, что Киевсовет обратился в суд, чтобы заставить "Нафтогаз" заключить договор на газоснабжение для нового КП "Киевтеплоэнерго" и не допустить отключения ТЭЦ.

Кличко добавил, что киевские власти готовы решить проблему с долгами киевлян, на которых настаивает "Нафтогаз".

"Мы сейчас ведем переговоры с НАК "Нафтогаз" по реструктуризации этих долгов на срок от 3 до 6 лет. В лучшем случае - до 10 лет", - подчеркнул Кличко.

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко оспаривает в суде долги Киевэнерго перед Нафтогазом.

Также глава "Нафтогаза" Коболев вызвал Кличко на дебаты в прямом эфире.