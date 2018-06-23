В России экстренно приземлился самолет с иностранными футбольными фанатами на борту. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что самолет авиакомпании "ЮТэйр" с болельщиками из Перу сел в Тюмени с неисправным двигателем.

"При заходе на посадку произошел сбой в работе турбовинтового двигателя №2. В пассажирский салон самолета в результате нештатной работы двигателя через систему кондиционирования попал задымленный от перегретого масла воздух", - сообщили в Росавиации.

Добавим, что сам двигатель не загорелся, ситуацию быстро взяли под контроль.



"Экипаж произвел посадку в аэропорту назначения и самостоятельно зарулил на место стоянки. Пассажиры были высажены штатно, без применения аварийных средств, и по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Видео: Astu Deportes

На данный момент подробности инцидента выясняются.

Ранее "Страна" сообщала, что в самолете, который летел на Ибицу, подрались 20 пассажиров.

Также в зоне ООС на Донбассе принудительно посадили частный самолет.