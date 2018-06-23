Представители Украинской православной церкви в субботу, 23 июня, прибыли в Стамбул на встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом передает сайт УПЦ.

Согласно повестке дня, делегация священного синода УПЦ сегодня посетит резиденцию патриарха Варфоломея.

Сообщается, что возглавил делегацию митрополит Одесский и Измаилский Агафангел. Кроме него в состав вошли руководитель делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.

Стороны планируют обсудить ситуацию, которая сложилась с православной церковью в Украине после 1992 года, когда произошел раскол.

"Украинская делегация планирует предложить свои пути решения этой ситуации и услышать мысли Варфоломея по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Ранее предстоятель Украинской Православной церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий от имени Священного Синода обратился к епископату, духовенству, монашеству и мирянам по поводу инициатив относительно "предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине". Он, в частности, заявил, что автокефалия УПЦ КП может породить новые противостояния внутри народа и будет угрожать безопасности государства.

Как сообщала "Страна", Синод Константинопольского патриархата, на который планируется вынести вопрос о предоставлении автокефалии УПЦ КП, перенес дату заседания.