В Харькове СБУ предотвратила теракт, который был заказан российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По заявлению спецслужбы, террористы намеревались произвести взрыв около памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами РФ.

В СБУ отметили, что для осуществления ряда террористических актов на территории региона российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления".

Украинские спецслужбы определили, что в апреле 2018 года спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности.

"Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при закладке взрывчатки под памятный знак", - сказано в сообщении.

Также у задержанной при обыске нашли символику "ЛДНР".

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.

Фото: ssu.gov.ua

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Также СБУ задержала продавцов радиоактивного Радия-226 из Европы.