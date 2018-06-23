Во Львове неизвестные разбили авто и подбросили гранату местному активисту. Об этом в Facebook сообщил координатор общественной организации "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Львов, ул. Героев УПА 38, в автомобиле Ауди А6 разбито заднее окно с правой стороны от водительского сидения (багажника), а в багажнике находится предмет, похожий на ручную гранату - РГД-5", - сказано в сообщении.

Зинкевич отметил, что машина принадлежит основателю общественной организации "Рабів до раю не пускають" Ивану Спринскому.

На месте происшествия работают полиция, кинологи и взрывотехники.

Подозрительный предмет изъят и направлен на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

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