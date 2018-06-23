В субботу, 23 июня, очередное ДТП с перевозчиками продуктов питания произошло на Житомирской трассе. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария произошла в районе села Капитановка. На скользкой от дождя дороге столкнулись сразу 5 автомобилей.

"Водитель автомобиля Daewoo Nexia не выдержал безопасной дистанции и спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей , в том числе двух рефрижераторов", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", накануне на трассе Киев-Одесса под Киевом попала в ДТП фура с лимонадом и залила всю дорогу сладкой водой.

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