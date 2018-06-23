В Москве с 19 этажа элитного жилого дома в городке "Золотые ключи" выпала и разбилась насмерть участница проекта "Дом-2" Анастасия Тарасюк. Как пишет Газета.ru, девушке было 24 года.

По предварительной версии, девушка не собиралась кончать жизнь самоубийством, а стала жертвой несчастного случая.

Она просто поднялась полюбоваться видом и сорвалась вниз. Известно, что незадолго до трагедии Анастасия тяжело болела. К тому же она состояла на учете и лечилась от алкогольной зависимости.

Фото: anastasiatarasyuk/instagram.com

По данным СМИ, девушка недавно сняла квартиру в элитном жилом комплексе и незадолго до смерти планировала ремонт. Жила Анастасия в этом же доме, но на третьем этаже.

Она проживала в квартире одна вместе со своим йоркширским терьером и на всех производила только положительное впечатление. Ни охрана, ни риэлторы, ни соседи не замечали в её поведение ничего странного. Она была всегда жизнерадостная, улыбалась, обычно утром уходила и возвращалась днём.

22 июня около 12.00 Анастасия вышла в домашней одежде в подъезд и поднялась на 19-й этаж. Через несколько минут её тело обнаружила охрана под окнами общего балкона на минус первом этаже.

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