Премьер-министра Канады 46-летнего Джастина Трюдо оштрафовали на 100 долларов за то, что он не задекларировал подаренные ему две пары солнцезащитных очков.

Об этом пишет The Huffington Post.

Новые очки на министре, заметил наблюдательный орган по этике Канады. Летом 2017 года премьер провинции Остров Принца Эдуард Уэйд Маклошлен подарил Трюдо и его супруге две пары солнцезащитных очков в кожаных футлярах. Стоимость каждой пары - от 300 до 500 долларов.

Фото: cbc.ca

Оказалось, что глава канадского правительства нарушил закон о конфликте интересов - не уведомил власти в течение месяца о полученных подарках.

Пресс-секретарь Трюдо объяснила произошедшее тем, что "в результате административной ошибки" необходимые формы не были заполнены в течение 30 дней.

Как сообщала "Страна", в Канаде легализовали употребление наркотика марихуана на всей территории страны. Принятый закон регулирует, как можно выращивать каннабис, где и какими способами распространять, а также как должна быть организована ее продажа.

Также мы писали, что большой любитель носков с необычными принтами Джастин Трюдо показал новую пару - с Чубаккой из "Звездных войн".