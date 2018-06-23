В Минобороны сообщили о ранении двух украинских военных на фронте. Об сообщает пресс-служба министерства.

"С полуночи и до 9:00 сегодня наши подразделения уже зафиксировали 9 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск... С начала этого периода во время боевых действий двое украинских военных получили ранения в районе Лебединского. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Военнослужащих безотлагательно эвакуировали в военные госпитали", - сказано в сообщении.

Военные отметили, что на луганском направлении позиции ВСУ были обстреляны из минометов 82-мм калибра. На донецком направлении зафиксировано семь прицельных обстрелов со стороны боевиков.



Неподалеку Лебединского, Водяного и Талаковки боевики выпустили по украинским позициям 52 снаряда 122-мм калибра.

Ранее "Страна" сообщала, что под Мариуполем ночью стреляли из тяжелого вооружения.

Также опубликовано видео, как в зоне ООС артиллерия уничтожила опорный пункт.