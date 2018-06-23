Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Департамент спецрасследований ГПУ не будет ликвидирован. Об это она сообщила в Facebook.

Сарган добавила, что отдел, возглавляемый Сергеем Горбатюком просто трансформируют.

"Департамент спецрасследований трансформируется в следственное управление, а прокуроры переходят в департамент процессуального руководства. Такой вариант отделения процессуальных руководителей от следственных происходит для приведения структуры ГПУ в соответствие с действующим законодательством", - отметила она.

Она добавила, что в результате реформирования ни следователи, ни процессуальные руководители по "делам Майдана" не будут уволены или изменены, поэтому "Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана - год, пять, десять".

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Напомним, ранее Мустафа Найем заявил, что ГПУ собирается ликвидировать департамент спецрасследований, возглавляемый Сергеем Горбатюком.

Также "Страна" сообщала, что ГПУ незаконно закрыла уголовное за потерю Крыма против Турчинова.

 

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