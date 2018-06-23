Государственный ПриватБанк и международная платежная система Visa запустили услугу биометрической оплаты по отпечатку пальца. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Чтобы платить пальцем, достаточно один раз "привязать" его отпечаток к своей карточке и расплачиваться в торговых точках, которые поддерживают эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных", - говорится в сообщении.

Ожидается, что эта технология будет интересна, в первую очередь, малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, так как принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера.

Как сообщала "Страна", украинцам начали блокировать платежные карты. Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит сотруднику банка паспорт и идентификационный код. В свою очередь юристы говорят, что такие действия банка можно оспорить, но в большинстве случаев оно того не стоит.

Также мы писали, что Приватбанк сменил форму собственности, что отразилось на его официальном названии.