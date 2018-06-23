Стало известно имя погибшего в ДТП помощника народного депутата Александра Вилкула. Об этом сам парламентарий написал в Facebook.

Политик сообщил, что в автоаварии погиб Сергей Маркаев.

"Случилась страшная трагедия. В автомобильной катастрофе погиб очень близкий для меня человек – Сергей Маркаев. Друзья, помолитесь все, кто знал Серегу. Уходят лучшие", - рассказал Вилкул.

Фото: facebook.com/OleksandrVilkul

Напомним, на трассе Киев-Харьков вблизи села Коноплянка Полтавской области в ДТП погиб помощник народного депутата Александра Вилкула.

По данным полиции, помощник политика был за рулем кроссовера Hyundai Tucson.

Сергей Маркаев работал помощником нардепа на общественных началах.

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