В Броварах и Белой Церкви будут поднимать черно-красный флаг наряду с государственным.

Соответствующие решения были приняты на заседании горсоветов.

Так глава ВО "Свобода" в Киевской области Игорь Сабий на своей странице в Facebook сообщил, что красно-черный флаг будет вывешиваться на здании Белоцерковского городского совета в праздничные и памятные дни.

Предложение выдвинули представители фракции "Свобода". За проголосовали 27 городских депутатов, не голосовали - 14, против и воздержавшихся не было.

Вывешивать красно-черный флаг будут также и в Броварах. Аналогичное решение также сегодня принял горсовет Броваров. Об этом в Facebook сообщил депутат горсовета от фракции "Свобода" Сергей Бронебойко.

Депутат отметил, что данное решение "направлено на повышение уровня национального сознания и достоинства украинского народа".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Сумах уравняли государственный флаг Украины с флагом ОУН - УПА.

Также под Львовом мужчина сжег два украинских флага.