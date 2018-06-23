Под Киевом на трассе на Одессу попала в ДТП фура, перевозившая сладкую газированную воду. Об этом передает ТСН.

Сообщается, что фура пыталась объехать припаркованную на обочине легковушку. Водитель не справивлся с управлением, снес отбойники и вдребезги разбил прицеп.

Грузовик перегородил дорогу и растерял груз, а это были сотни ящиков с газированной водой выпали на дорогу. В результате, часть воды из бутылок разлилась и трассу залило сладким лимонадом.

Авария вызвала километровый затор, все ее участники остались живы. Сама же машина, говорят водители, ремонту не подлежит. А вот большую часть груза удалось спасти.

Фото: kiev.vgorode.ua

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