В Одесской области совершили нападение на полицейских. Об этом передает ТСН.

Сообщается, что полиция прибыла на вызов в село Кирисово Коминтерновского района.

Установлено, что медики скорой помощи прибыли на вызов женщины, которая вызвала врачей своему 35-летнему сыну, который страдает расстройствами психики.

Во время оказания медицинской помощи один из фельдшеров заметил у мужчины предмет, похожий на обрез охотничьего ружья. Медики вышли из дома и вызвали на место полицейских.

Когда полиция прибыла на место, мужчина бросил в их сторону шумовую гранату, которая взорвалась. Пострадавших в результате взрыва не было.

После взрыва гранаты, силовики окружили здание. В ответ мужчина начал стрелять в полицейских. В результате чего один из них получил огнестрельное ранение руки. Сейчас пострадавшему копу оказывается медицинская помощь.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео драки со стрельбой пограничников и местных жителей на Буковине.

Также в Киеве азербайджанцы устроили драку со стрельбой и ранили своего земляка.