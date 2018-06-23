Под Одессой психбольной с гранатой стрелял в полицию, есть раненые
В Одесской области совершили нападение на полицейских. Об этом передает ТСН.
Сообщается, что полиция прибыла на вызов в село Кирисово Коминтерновского района.
Установлено, что медики скорой помощи прибыли на вызов женщины, которая вызвала врачей своему 35-летнему сыну, который страдает расстройствами психики.
Во время оказания медицинской помощи один из фельдшеров заметил у мужчины предмет, похожий на обрез охотничьего ружья. Медики вышли из дома и вызвали на место полицейских.
Когда полиция прибыла на место, мужчина бросил в их сторону шумовую гранату, которая взорвалась. Пострадавших в результате взрыва не было.
После взрыва гранаты, силовики окружили здание. В ответ мужчина начал стрелять в полицейских. В результате чего один из них получил огнестрельное ранение руки. Сейчас пострадавшему копу оказывается медицинская помощь.
Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео драки со стрельбой пограничников и местных жителей на Буковине.
Также в Киеве азербайджанцы устроили драку со стрельбой и ранили своего земляка.