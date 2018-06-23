В Молдове раскритиковали голосование Генеральной ассамблее ООН за вывод российских войск из Приднестровья.

Об этом в Facebook сообщил президент Молдовы Игорь Додон.

"Правительство Молдовы, контролируемое Демократической партией, совершило очередной антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН", - заявил молдавский лидер.

Додон отметил, что правящая коалиция использует международные платформы, пытаясь укрепить свои позиции перед парламентскими выборами.

"Уже через несколько месяцев, после парламентских выборов, в Молдове будет сформировано промолдавское парламентское большинство и правительство, которые будут проводить взвешенную внешнюю политику, исходя из национальных интересов, будут стремиться к восстановлению партнёрских стратегических отношений с Россией и к поиску модели полного и окончательного урегулирования конфликта, которая устроит как Кишинев, так и Тирасполь", - добавил он.

Напомним, что 22 июня Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, которой призвала РФ вывести войска с территории Молдовы. Российские военнослужащие незаконно дислоцируются на территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики". Резолюцию поддержали 64 государства, в том числе Украина, 14 проголосовали против, 83 – воздержались.

Фото: facebook.com/dodon.igor

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