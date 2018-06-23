Бывший народный депутат Украины от "Свободы", известная националистка Ирина Фарион призвала украинцев ломать ногами челюсти русскоговорящим гражданам. Об этом Фарион сообщила на своей странице в Facebook.

"Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому "москворотому", то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить МЫ", - пишет Фарион, комментируя инцидент с дракой в Мариуполе, где подполковнику Госпогранслужбы сломали челюсть в кафе якобы за просьбу дать меню на украинском языке.

Видимо для большего эффекта свой призыв Ирина Фарион повторила спустя день.

Фото: facebook.com

Напомним, после драки в кафе Мариуполя, когда полковнику погранслужбы сломали челюсть за украинский язык, полицейские задержали двух подозреваемых. Задержанные мужчины 1999 года рождения, которые проходили стажировку в службе охраны кафе.

Также мы писали, что до 2028 года по новому указу Петра Порошенко о десятилетии украинского языка, страну ждет тотальная украинизация.