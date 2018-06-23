Сотрудники ГосЧС добрались до палаточного лагеря в Карпатах и эвакуировали всех пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба спасателей в Закарпатской области.

"К палаточного лагеря добрались спасатели. Туристов действительно 35, 27 из них – дети. Они собирают палаточный городок, свои вещи, и в дальнейшем их сопроводят к транспортным средствам спасателей, которые находятся в той местности, до которой можно было проехать автотранспортом. Еще часа две они будут идти пешком. В дальнейшем их на транспорте доставят до ближайшего населенного пункта", - сообщили спасатели.

Отметим, что никто из детей и взрослых не получил обморожения, помощь врачей никому не понадобилась. Для помощи туристам привлекли семь человек и четыре единицы техники.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Напомним, на Раховщине в Закарпатье снег засыпал палаточный лагерь с детьми на горе Близница. Слой снега достигал несколько сантиметров.

Ранее "Страна" сообщала, что на Закарпатье похолодало до нуля и выпал первый летний снег.