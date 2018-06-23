В Киеве возможное закрытие некоторых станций метро из-за проведения массовых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

В сообщении сказано, что 24 июня могут закрыть на вход четыре центральные станции столичной подземки.

"24 июня 2018 года в связи с проведением массовых мероприятий в городе возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Олимпийская" и "Дворец спорта", - сказано в сообщении.

Коммунальное предприятие приносит извинения за временные неудобства.

Отметим, что на НСК "Олимпийский" проходит первый фестиваль BELIVE, организаторы которого решили объединить музыку, кино, стендап, арт, образование, экстремальный спорт, детские зоны, уличную еду и другие городские развлечения. Хедлайнерами станут три британских коллектива – джаз-фанк-группа Jamiroquai, инди-рокеры Everything Everything и дуэт Hurts.

Ранее "Страна" сообщала, что в киевском метро задержали мужчину с гранатой и патронами в рюкзаке.

Также появилось фото, как в метро Киева прокатился пассажир с лисой на поводке.