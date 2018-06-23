В США скончался известный барабанщик и продюсер Винсент Пол Эбботт, известный как основатель и участник хеви-метал группы Pantera. Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook.

Фото: facebook.com/Pantera

Фото: twitter.com

Отмечается, что в настоящее время о причинах смерти барабанщика групп Pantera и Hellyeah ничего не известно.

"Винсент Пол Эбботт, известный как Винни Пол, скончался", — говорится в заявлении группы. Члены семьи попросили отнестись с уважением к их частной жизни в связи с кончиной Пола.

Эбботт основал группу Pantera вместе с младшим братом Даймбэгом Дэрреллом (Дэррелл Лэнс Эботт) в 1981 году. Коллектив пришел к успеху, когда место за микрофоном занял Фил Ансельмо в 1986 году. На протяжении карьеры Pantera записала девять студийных альбомов и четырежды была номинирована на Grammy.

После распада коллектива в 2003 году братья Эбботт основали новую группу Damageplan. В 2006 году совместно с участниками музыкальных коллективов Mudvayne и Nothingface Винни Пол сформировал группу Hellyeah.

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