В пресс-центре штаба ООС опровергают информацию о недостаточной укомплектованности воинских частей, о которой ранее заявил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%.

Однако в штабе ООС эти данные опровергли.

"Воинские части в составе Объединенных сил укомплектованы личным составом, вооружением и военной техникой на уровне, который позволяет выполнять задачи по плану операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что соотношение с противником по численности и боевому потенциалу остается в пользу ВСУ.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что в ВСУ подтвердили личности военных, которые попали в плен на Донбассе и призвали сложить оружие.

Также в сети показали фото модернизированного самолета-штурмовика для ВСУ.