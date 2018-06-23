В штабе опровергли данные о недоукомплектованности бригад ВСУ на фронте
В пресс-центре штаба ООС опровергают информацию о недостаточной укомплектованности воинских частей, о которой ранее заявил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
По словам Бутусова, укомплектованность бригад ВСУ на фронте составляет менее 50%.
Однако в штабе ООС эти данные опровергли.
"Воинские части в составе Объединенных сил укомплектованы личным составом, вооружением и военной техникой на уровне, который позволяет выполнять задачи по плану операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что соотношение с противником по численности и боевому потенциалу остается в пользу ВСУ.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Ранее "Страна" сообщала, что в ВСУ подтвердили личности военных, которые попали в плен на Донбассе и призвали сложить оружие.
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