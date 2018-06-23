На трассе Киев-Харьков вблизи села Коноплянка Полтавской области в ДТП погиб помощник народного депутата Александра Вилкула. Об этом сообщает ГУ НП в Полтавской области.

По данным правоохранителей, помощник нардепа был за рулем кроссовера Hyundai Tucson.

"Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб ", - говорится в сообщении.

Имя погибшего в полиции не называют, однако говорят, что погибший работал помощником нардепа на общественных началах.

Фото: pl.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в ДТП в Полтавской области попал нардеп группы "Воля народа" Сергей Шахов по дороге в Запорожье. По его словам, машина столкнулась с авто, стоявшем поперек дороги с пьяным водителем за рулем.

А под Киевом на Житомиркой трассе взорвалась АЗС из-за рассеянного водителя.