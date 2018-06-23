В субботу, 23 июня, в аэропорту "Борисполь" произошло крупное ДТП. Об этом в Facebook сообщил журналист Влад Антонов.

Сообщается, что автомобиль службы такси Uber протаранил здание.

"Крушение автомобиля Skoda Fabia компании Uber под Киевом в аэропорту Борисполь: водитель неудачно зашел на посадку и протаранил здание",- написал Антонов.

Пострадавшего водителя с множественными травмами в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в областную больницу.

"Как так получилось на очень широкой дороги словить дом - непонятно", - отмечает журналист.

Фото: facebook.com/vlad.dtp

Ранее "Страна" сообщала, что под Львовом лобовое ДТП заблокировало трассу на Польшу, образовалась многокилометровая пробка.

Также в жутком ДТП под Киевом иномарка с семьей врезалась в дерево. Отец погиб, дети в больнице.