В Борисполе такси Uber на высокой скорости протаранило дом. Фото
В субботу, 23 июня, в аэропорту "Борисполь" произошло крупное ДТП. Об этом в Facebook сообщил журналист Влад Антонов.
Сообщается, что автомобиль службы такси Uber протаранил здание.
"Крушение автомобиля Skoda Fabia компании Uber под Киевом в аэропорту Борисполь: водитель неудачно зашел на посадку и протаранил здание",- написал Антонов.
Пострадавшего водителя с множественными травмами в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в областную больницу.
"Как так получилось на очень широкой дороги словить дом - непонятно", - отмечает журналист.
Фото: facebook.com/vlad.dtp
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