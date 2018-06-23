В одесском аэропорту по причине технической неисправности совершил экстренную посадку самолет компании Yanair, следовавший в Барселону. Об этом передает ТСН.

Как рассказала пассажирка рейса Анна Костюкова, отправка самолета задерживалась с самого начала. По ее словам, лайнер якобы "заводили с толкача", сами же люди видели возле него какую-то технику.

Анна говорит, что самолет перевозчика Yanair около 6 утра подняли в небо, где он покружил около часа и приземлился в одесском аэропорту по техническим причинам. Пассажирам сообщили, что это пришлось сделать из-за "проблем с давлением".

Информацию о приземлении самолета по техническим причинам подтвердили у туроператора JoinUp, у которого пассажирка Анна Костюкова приобрела билеты.

"Ситуация выглядит таким образом. Самолет вернули обратно. Сейчас ищут альтернативный борт", - сказала пресс-секретарь JoinUp Екатерина Резниченко.

По ее словам, вероятно, это будет самолет другой авиакомпании. Туристов, которые не смогли вылететь, сейчас расселяют в отели, предоставляют им пищу и воду. Аналогичные действия проводят и в Барселоне, где пассажиры ожидали вылета в обратном направлении.

"Когда будет найден самолет и вылет состоится, будет понятно, будут ли какие-то компенсации", - добавила Резниченко.

Как сообщала "Страна", лоукостер Wizz Air снова изменил правила провоза ручной клади: теперь гарантированно провезти свою ручную кладь в салоне самолета могут только те пассажиры, которые приобрели услугу Wizz Priority.

Также мы писали, что еще один самолет Yanair вылетел в Батуми из аэропорта "Киев" им. И. Сикорского с шестичасовым опозданием.