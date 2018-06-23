В центре Киева утром в субботу, 23 июня, произошел пожар в нежилом полуразрушенном доме. Об этом сообщает "Укринформ".

Возгорание произошло в здании по улице Богдана Хмельницкого, 12 напротив Музея литературы.

Как уточнили пожарники, горит крыша здания, общая площадь пожара - около 15 метров.

Фото: ukrinform.ua

Пожар произошел в здании, где раньше уже была аварийная ситуация - обрушилось перекрытие между этажами. Тогда пострадали строители, не обошлось без жертв.

После этого дом обтянули строительным панно, и у него поставили ограничительный забор.

Как сообщала "Страна", 28 апреля в центре Киева загорелся исторический дом купца Гинзбурга, построенный в 1904 году.

Также мы писали, что в Киеве горел одном из старейших кинотеатров Киева -"Экран".