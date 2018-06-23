В магазине компьютерных игр Steam началась небывалая летняя распродажа, которая получила название "Межгалактическая".

Американская компания Valve устроила скидки, которые порой достигают 75-85%

Для большего интереса Valve добавили мини-игру, в которой пользователи могут получить одну из четырех игр совершенно бесплатно. Достаточно выиграть в подобие тотализатора карточки, которые можно обменять на платные игры.

Вот небольшой список игр, которые можно приобрести по скидке в Steam:

- Playerunknown's Battlegrounds

- Grand Theft Auto V 

- Fallout 4: Game of the Year Edition

- DARK SOULS III Deluxe Edition 

- Ведьмак 3: Дикая Охота (Полное издание) 

- Divinity: Original Sin 2

- Assassin's Creed® Origins 

- Far Cry® 5

Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ признала зависимость от видеоигр психическим заболеванием.

Также Кабинет министров в YouTube подписался на канал видеоигр про угоны и грабежи.

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