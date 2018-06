В магазине компьютерных игр Steam началась небывалая летняя распродажа, которая получила название "Межгалактическая".

Американская компания Valve устроила скидки, которые порой достигают 75-85%

Для большего интереса Valve добавили мини-игру, в которой пользователи могут получить одну из четырех игр совершенно бесплатно. Достаточно выиграть в подобие тотализатора карточки, которые можно обменять на платные игры.

Вот небольшой список игр, которые можно приобрести по скидке в Steam:

- Playerunknown's Battlegrounds



- Grand Theft Auto V



- Fallout 4: Game of the Year Edition



- DARK SOULS III Deluxe Edition



- Ведьмак 3: Дикая Охота (Полное издание)



- Divinity: Original Sin 2



- Assassin's Creed® Origins



- Far Cry® 5



Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ признала зависимость от видеоигр психическим заболеванием.



Также Кабинет министров в YouTube подписался на канал видеоигр про угоны и грабежи.