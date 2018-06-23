Магазин Steam устроил небывалую распродажу, игры отдают почти даром
В магазине компьютерных игр Steam началась небывалая летняя распродажа, которая получила название "Межгалактическая".
Американская компания Valve устроила скидки, которые порой достигают 75-85%
Для большего интереса Valve добавили мини-игру, в которой пользователи могут получить одну из четырех игр совершенно бесплатно. Достаточно выиграть в подобие тотализатора карточки, которые можно обменять на платные игры.
Вот небольшой список игр, которые можно приобрести по скидке в Steam:
- Playerunknown's Battlegrounds
- Grand Theft Auto V
- Fallout 4: Game of the Year Edition
- DARK SOULS III Deluxe Edition
- Ведьмак 3: Дикая Охота (Полное издание)
- Divinity: Original Sin 2
- Assassin's Creed® Origins
- Far Cry® 5
Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ признала зависимость от видеоигр психическим заболеванием.
Также Кабинет министров в YouTube подписался на канал видеоигр про угоны и грабежи.