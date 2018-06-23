В Киеве на продуктовых рынках начали продавать лесную чернику. Однако, как пишет "Сегодня", эта вкусная и полезная ягода способна сильно накапливать радиацию.

Корреспонденты посетили столичный стихийный рынок на Печерске и приобрели четыре стакана ягоды. Продавать ее корреспондентам не хотели – пришлось взять чернику самим, оставив деньги.

Еще два образца приобрели у разных продавцов на официальном рынке. На здешнюю ягоду продавцы даже показали документы.

Все три образца отнесли в лабораторию, где их по очереди отправили в спектрометр, чтобы определить количество радиоактивного цезия-137.

Первый образец с рынка показал 40,3 беккереля на килограмм. Норма составляет до 500 беккерелей на килограмм, поэтому ягода чистая. Второй образец "официальной" черники – 178 беккерелей.

А вот черника со стихийного рынка серьезно превысила допустимый уровень, показав 843 беккереля. Есть эту ягоду нельзя.

"Если человек употребляет регулярно с большим превышением, то, конечно, идет накопление. Увеличивается риск заболевания онкологического", – объясняет врач по радиационной гигиене лабораторного центра МОЗ Украины Раиса Бабенко.

При этом обязательной проверки продуктов, в частности на уровень радиации, в Украине нет.

Напомним, Кабинет министров отменил в Украине обязательное использование госстандартов при производстве продуктов питания.

Как сообщала "Страна", СБУ задержала 6 членов преступной группировки, которые собирались продать в Украине радиоактивное вещество Радий-226.