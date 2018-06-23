На Раховщине в Закарпатье снег засыпал палаточный лагерь с детьми на горе Близница. Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

В ночь на субботу в Раховском районе Закарпатья на высокогорье выпал снег. Там, где находится палаточный городок с 27 детьми, слой снега достигает несколько сантиметров.

"На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низинные населенные пункты района. По состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла", - говорится в сообщении.

Фото: moskal.in.ua

Также уточняется, что 27 детей приехали в лагерь из Одесской, Харьковской областей и Киева.

"Кто организовал палаточный городок мы пока не знаем, потому что они нигде не регистрировались, хотя должны были сделать это в спасательной службе", - отметил он.

"Все живы-здоровы, но тяжело их найти, потому что большой туман… и сами они не знают, где находятся", - отметил он.

Как сообщалось, в ночь на 23 июня в Карпатах на горнолыжном курорте Драгобрат выпал летний снег. По данным метеорологов, в течение дня температура воздуха вырастет и пройдет дождь. А во второй половине дня дождь усилится еще и грозами.