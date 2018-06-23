"Желаю оптимизма". Порошенко поздравил чиновников со столетним юбилеем
В субботу, 23 июня, в Украине отмечается 100-летний юбилей государственной службы. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Поздравляю вас с 100-летием государственной службы в Украине и профессиональным праздником - Днем государственной службы", - поздравил чиновников Петр Порошенко.
Также президент поздравил чиновников поздравлением в Twitter.
"Торжественно обещаю верно служить государству украинском...", – такими словами начинается присяга госслужащего, принятая в 1918 году. Как и 100 лет назад, современные государственные служащие Украины гордо несут это почетное звание. Спасибо за вашу работу и желаю оптимизма, вдохновения и удачи!", - написал глава государства.
Фото: twitter.com/poroshenko
Ранее "Страна" сообщала, что чиновник из Запорожья вышел под залог и тут же сбежал в Крым.
Также кандидатам в высшие чиновники сократили время на тесты по иностранному языку.