В субботу, 23 июня, в Украине отмечается 100-летний юбилей государственной службы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Поздравляю вас с 100-летием государственной службы в Украине и профессиональным праздником - Днем государственной службы", - поздравил чиновников Петр Порошенко.

Также президент поздравил чиновников поздравлением в Twitter.

"Торжественно обещаю верно служить государству украинском...", – такими словами начинается присяга госслужащего, принятая в 1918 году. Как и 100 лет назад, современные государственные служащие Украины гордо несут это почетное звание. Спасибо за вашу работу и желаю оптимизма, вдохновения и удачи!", - написал глава государства.

Фото: twitter.com/poroshenko

Ранее "Страна" сообщала, что чиновник из Запорожья вышел под залог и тут же сбежал в Крым.

Также кандидатам в высшие чиновники сократили время на тесты по иностранному языку.