Юный украинский вратарь луганской "Зари" Андрей Лунин прокомментировал свой звездный переход испанскому изданию Marca.

По словам 19-летнего Лунина, сбылась его давняя мечта.

"Все знают, что у нас было 3000 предложений, но выступать за Реал я мечтал очень давно. Я давний болельщик мадридской команды", - заявил украинец.

Однако, украинец понимает, что сразу основным вратарем мадридского клуба он не станет.

"Сразу я вряд ли стану основным вратарем. Конечно, хотелось бы им стать, но еще больше хочу играть в Реале много лет и помочь клубу выиграть еще много трофеев", - говорит голкипер.

Согласно подписанному с Реалом контракту Лунин проведет в испанском клубе ближайшие шесть лет.

Как сообщала "Страна", соглашение 19-летнего Лунина с мадридцами рассчитано на 6 сезонов. За вратаря мадридский клуб заплатит 9 млн евро.

Также сообщалось, что бразильский защитник Исмаили подписал с "Шахтером" новый контракт, в котором гигантская сумма отступных.