Киевская полиция прокомментировала ночную стрельбу в Голосеевском район столицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители утверждают, что сообщения о стрельбе оказались ложными. На месте происшествия копы выяснили, что автомобиль потерпевшего, которым он осуществляет нерегулярные перевозки в Одесскую область, был припаркован вблизи станции метро "Теремки".

По его словам, к авто подошли четверо мужчин, которые начали бить микроавтобус и стрелять, а потом они сели в иномарку и скрылись.

Но полиция на нашла на месте "стрельбы" стреляных гильз. Также характер повреждений автомобиля не подтверждает стрельбу.

По словам полиции, механические повреждения вызваны неустановленным предметом, предположительно - битой или телескопической дубинкой.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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