Лидеру одесской ячейки "Автомайдана" Виталию Устименко предоставили государственную охрану. Об этом активист сообщил в Facebook.

"Через две недели после покушения мне предоставлена ​​государственная охрана", - написал он.

Фото: facebook.com

Инцидент с нападением на Устименко произошел 5 июня, тогда на улице, при выходе из редакции "Громадського ТВ", на него набросились неизвестные и ранили в бедро ножом.

"Мы вышли с другом из редакции "Громадського ТВ" и через 10 метров сзади на меня напали двое мужчин спортивной внешности, они нанесли несколько ударов, повалили на землю и, по всей видимости ножом, или чем то острым нанесли удар по почке, так как в районе почки у меня колотая рана. Я не знаю нападающих", - рассказал активист.

Виталий Устименко подозревает, что нападавшие пытались ударить его ножом в почки, но не попали.

Также мы писали, что еще одному одесситу - националисту Сергею Стерненко, убившему десантника на улице, полиция выделит охрану.