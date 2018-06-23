Американское агентство Bloomberg удалило изображение карты Украины без аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщается на сайте издания.

"Публикация исправлена. Удалена карта с ошибками", - сказано в обновленной статье.

Напомним, что в статье Bloomberg была инфографика, посвященная выборам в странах с развивающейся экономикой. Украина и РФ на иллюстрации были отмечены разными цветами, в то время как полуостров Крым - закрашен третьим цветом, показывающим, что территория оккупированного полуострова не принадлежит ни одной из стран.

После публикации данного материала, посольство Украины в США обратилось к Bloomberg с требованием перекрасить проиллюстрированный полуостров в цвет Украины на инфографике.

В украинском посольстве заявили, что "журналистика должна быть корректной".

Ранее "Страна" сообщала, что в Госдепе подтвердили неизменную позицию США по Крыму.

Также Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя.