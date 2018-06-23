В Киеве в ночь на субботу произошла стрельба на Теремках. Возле станции метро неизвестные расстреляли микроавтобус Mercedes Sprinter. Об этом сообщает в Facebook главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов.

По его словам автобус выполнял междугородние перевозки Киев – Белая Церковь.

"Мужчины скрылись в направлении чабанов на автомобиле Ауди А6. Предварительно, причиной конфликта стали нелегальные пассажирские перевозки", пишет Антонов.

Фото: facebook.com/vlad.dtp

Как сообщала "Страна", 22 июня в Голосеевском районе Киева на улице Антоновича, где был припаркован внедорожник Toyota, преступники напали на автомобиль и похитили из него сумку с крупной суммой в долларах и золотом.

Также мы писали, что 4 июня, в селе Гореничи под Киевом неизвестные из автоматов расстреляли автомобиль Range Rover вице-президента столичной ячейки Федерации бокса и бывшего депута Киевсовета Александра Лищенко.