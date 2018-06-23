На Закарпатье похолодало до нуля и выпал первый летний снег. Фото
В субботу, 23 июня, в Украине в высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат на Закарпатье выпал летний снег. Об этом Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
На опубликованных фото видно, как деревья, кусты и землю покрыло толстым слоем снега.
"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0°С. Падает снег", - сказано в сообщении.
Отметим, днем прогнозируют потепление, поэтому вскоре снег может растаять.
По данным метеорологов, утром пройдет дождь. А во второй половине дня дождь усилится еще и грозами.
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала карту погоды на выходные.
Также на Украину движутся дожди, град, грозы и спасительное похолодание.