В субботу, 23 июня, в Украине в высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат на Закарпатье выпал летний снег. Об этом Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

На опубликованных фото видно, как деревья, кусты и землю покрыло толстым слоем снега.

"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0°С. Падает снег", - сказано в сообщении.

Отметим, днем прогнозируют потепление, поэтому вскоре снег может растаять.

По данным метеорологов, утром пройдет дождь. А во второй половине дня дождь усилится еще и грозами.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала карту погоды на выходные.

Также на Украину движутся дожди, град, грозы и спасительное похолодание.