В субботу, 23 июня, почти на всей территории Украины будет прохладная и дождливая погода. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Теплая и сухая погода установится только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Однако, ближе к вечеру там также могут пройти дожди.

На остальной части территории страны – местами грозы, шквалы и град.

Следует ожидать понижение температуры воздуха на Западе – до +14...+23 градусов, на Левобережье – до +19...+26. А вот на Востоке будет жарче до +28...+33 градусов.

В Киеве 23 июня будет пасмурно и прохладно. В столице будет падать дождь, температура воздуха снизится до +16...+19 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала карту погоды на выходные.

Также на Украину движутся дожди, град, грозы и спасительное похолодание.