Сегодня Украину накроют грозы с градом, но местами будет сухо
В субботу, 23 июня, почти на всей территории Украины будет прохладная и дождливая погода. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Теплая и сухая погода установится только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Однако, ближе к вечеру там также могут пройти дожди.
На остальной части территории страны – местами грозы, шквалы и град.
Следует ожидать понижение температуры воздуха на Западе – до +14...+23 градусов, на Левобережье – до +19...+26. А вот на Востоке будет жарче до +28...+33 градусов.
В Киеве 23 июня будет пасмурно и прохладно. В столице будет падать дождь, температура воздуха снизится до +16...+19 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала карту погоды на выходные.
Также на Украину движутся дожди, град, грозы и спасительное похолодание.