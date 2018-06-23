В субботу, 23 июня, в Кривом Роге произошло смертельное ДТП. Об этом передает издание "Первый Криворожский".

Происшествие случилось в рано утром на улице Светлогорской. Пьяный 26-летний водитель автомобиля Nissan сбил двух женщин, после чего машина вылетела в кювет.

"Водитель выжил. Он изрядно пьян. Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть", - сказано в сообщении.

Отмечается, на данный момент на месте ДТП в Кривом Роге работают полицейские.

Фото:1kr.ua

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