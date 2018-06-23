В Генеральной прокуратуре Украины собираются ликвидировать департамент специальных расследований ГПУ, который занимается расследованием дел Майдана, сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

По его словам, генеральный прокурор Юрий Луценко готовится подписать соответствующий приказ.

"Руководитель департамента Сергей Горбатюк уже предупрежден через своих сотрудников об увольнении с занимаемой должности в связи с реорганизацией подразделения. На последнее совещание по реорганизации Департамента Горбатюка даже не пригласили", - написал Найем на своей странице в соцсети Facebook в пятницу вечером.

Как отмечает нардеп, формально ликвидация будет происходить путем разделения прокуроров и следователей.

"Отдел процессуальных руководителей Департамента Горбатюка будет присоединен к общему Департаменту процессуальных руководителей под руководством заместителя Генерального прокурора Юрия Столярчука. Следователей департамента готовят перевести в состав Главного следственного управления. Кто будет курировать их работу на данный момент неизвестно", - подчеркнул Найем.

"Я очень хочу ошибаться. Но никакой информации, опровергающей выше изложенное я не смогу получить - ни у руководства ведомства, ни у тех, кто знаком с ситуацией изнутри", – добавил он.

Департамент Горбатюка ведет несколько резонансных дел, в частности относительно преступлений на Майдане в 2014 году и узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением.

Напомним, что ранее директор Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что его подразделению препятствовали почти полгода расследовать делобывшего политтехнолога экс-президента Виктора Януковича Пола Манафорта. Одновременно в самой Генпрокуратуре утверждают, что не блокируют расследование против Манафорта.

Как сообщала "Страна", ранее Горбатюк сообщал, что по преступлениям на Майдане за четыре года вынесен только один реальный приговор

Мы также рассказывали, что в 2017 Горбатюк году получил два выговора, но его не уволили.







