В польском городе Воломин дерево упало на заместителя городского председателя во время сильного шквала, в результате чего мужчина погиб. Еще десять человек ранены в результате разгула стихии, говорится в сюжете ТСН.

На западе Польши дерево стало причиной аварии на рельсах. Оно повредило переднюю часть поезда. Разрушениям подверглись три сотни домов.

Мощный ветер оборвал линии электропередачи, в некоторых районах - стал причиной возгорания. По данным пожарной службы, после шторма без света остаются 74 тыс. домов.

Видео: Youtube.com

Как сообщала "Страна", ранее на трассе под Киевом упавшее дерево раздавило электромобиль. Видео

Мы писали, что в Киеве на Голосеевской дерево убило человека/

Ранее в Черкассах старое дерево упало на школьников, четверо детей в больнице.