В пятницу, 22 июня в Калининграде футбольная сборная Швейцарии переиграла команду Сербии и вместе с Бразилией возглавила группу E.

Счет в матче был открыт уже 5 июня. Александар Митрович забил точным головой после подачи с фланга от Душана Тадича.

Швейцарцы ринулись отыгрываться и им удалось поразить ворота соперника на 53-й минуте.

Гранит Джака мощнейшим ударом с левой ноги из-за пределов штрафной забил красивейший гол.

После забитого гола швейцарцы продолжили атаковать и еще раз достигли успеха на 89-й минуте. Джердан Шакири прокатил мяч под ногами вратаря и вывел свою сборную на второе место в группе E.

В заключительном туре группового этапа альпийцам предстоит матч против Коста-Рики. Сербы же сойдутся в очном поединке с бразильцами. Для выхода в следующий круг балканцам нужна только победа.

Как сообщала "Страна", Бразилия обыграла Коста-Рику, забив два мяча в добавленное время.

В первом туре Бразилия потеряла очки, сыграв вничью со Швейцарией.

Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.