Сборная Швейцарии сумела добыть первую волевую победу на ЧМ-2018 в упорном поединке с командой Сербии
В пятницу, 22 июня в Калининграде футбольная сборная Швейцарии переиграла команду Сербии и вместе с Бразилией возглавила группу E.
Счет в матче был открыт уже 5 июня. Александар Митрович забил точным головой после подачи с фланга от Душана Тадича.
Швейцарцы ринулись отыгрываться и им удалось поразить ворота соперника на 53-й минуте.
Гранит Джака мощнейшим ударом с левой ноги из-за пределов штрафной забил красивейший гол.
После забитого гола швейцарцы продолжили атаковать и еще раз достигли успеха на 89-й минуте. Джердан Шакири прокатил мяч под ногами вратаря и вывел свою сборную на второе место в группе E.
В заключительном туре группового этапа альпийцам предстоит матч против Коста-Рики. Сербы же сойдутся в очном поединке с бразильцами. Для выхода в следующий круг балканцам нужна только победа.
Как сообщала "Страна", Бразилия обыграла Коста-Рику, забив два мяча в добавленное время.
В первом туре Бразилия потеряла очки, сыграв вничью со Швейцарией.
Напомним все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.