И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об опасности электронных сигарет для организма человека. Об этом она написала на странице в Facebook.

"Электронные сигареты рекламируют как более безопасную альтернативу обычным сигаретам. За последние годы их "популяция" стремительно возросла. Среди них выделяют "е-сигареты”, "электронные кальяны", "моды", "вейпы”, "электронные системы доставки никотина". Количество потребителей электронных сигарет в мире неуклонно увеличивается - от около 7 миллионов в 2011 году до 35 миллионов в 2016 году. Однако мы до сих пор не имеем убедительных свидетельств, что переходить на электронные сигареты, даже курильщикам со стажем, является действительно удачным решением", - говорит Супрун.

Существуют исследования, которые указывают, что люди, которые пытаются отказаться от курения с помощью электронных сигарет, имеют меньшие шансы на успех, по сравнению с теми, кто эти устройства не использует.

К тому же, подчеркнула чиновник, такой способ способствует возникновению нового, так называемого дуального (двойного) стиля курения, то есть потребления электронных и обычных сигарет одновременно.

Также есть опасная тенденция - популярность курения электронных сигарет растет среди подростков. В Украине почти каждый 5-й подросток (13-15 лет) является потребителем электронных сигарет согласно результатам Глобального опроса молодежи о потреблении табака, проведенного в 2017 году.

По словам Супрун, использование электронных сигарет некурящими, особенно детьми и подростками, может привести к возникновению никотиновой зависимости и повышает риск начать курить обычные сигареты. Опасным является и пассивное курение е-сигарет, особенно для беременных женщин и детей.

До сих пор продолжаются исследования относительно влияния электронных сигарет на здоровье. И ни одно не дает однозначного ответа, включительно с международными организациями.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) отмечает, что в целом электронные сигареты являются менее вредными за табак. Хотя в составе жидкости большинство электронных изделий также содержат никотин, который вызывает зависимость.

Другие ученые говорят, что дым электронной сигареты может быть канцерогеном и повышает риски болезней сердца, рака легких, может вызвать воспаление легких и повышает риск развития хронического обструктивного заболевания легких.

"Поскольку мы до сих пор не знаем, какой эффект это может вызвать в долгосрочной перспективе, от электронных сигарет лучше воздерживаться, как и от обычных. Не ищите легких путей бросить курить. Лучший способ сделать это - отказаться от курения вообще", - отмечает чиновник.

Супрун советует полезный сервис с рекомендациями, как подготовиться, чтобы бросить курить, номером горячей линии и советами, как помочь курильщику.

Фото: facebook.com

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