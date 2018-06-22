Мадридский "Реал" официально подтвердил переход голкипера "Зари" Андрея Лунина. Наш вратарь заключил с королевским клубом долгосрочный контракт.

Об этом сообщил сайт мадридского клуба.

Соглашение 19-летнего Лунина с мадридцами рассчитано на 6 сезонов.

Ранее сообщалось, что за вратаря мадридский клуб заплатит 9 млн евро. Также луганский клуб за трансфер может получить 4,4 миллиона евро в качестве бонуса, а сам футболист будет отдан "Реалом" в аренду.

Украинский вратарь перешел в луганский клуб летом 2017 года и сыграл в 36 матчах, в которых пропустил 54 мяча и провел 10 сухих встреч.

фото: realmadrid.com

Как сообщала "Страна", "Реал Сосьедад" не договорился с "Зарей" о трансфере голкипера Лунина.

Андрей Лунин дебютировал в большом футболе в 2016 году в составе "Днепра". За "Зарю" он провел 23 матча, 6 из которых - в Лиге Европы. В конце отборочного цикла к чемпионату мира-2018 Лунина начали вызывать в сборную Украины.

Отметим, что Интер готов предложить Шахтеру 20 миллионов евро за полузащитника сборной Украины.