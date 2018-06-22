Мадридский "Реал" подтвердил переход украинского голкипера из "Зари"
Мадридский "Реал" официально подтвердил переход голкипера "Зари" Андрея Лунина. Наш вратарь заключил с королевским клубом долгосрочный контракт.
Об этом сообщил сайт мадридского клуба.
Соглашение 19-летнего Лунина с мадридцами рассчитано на 6 сезонов.
Ранее сообщалось, что за вратаря мадридский клуб заплатит 9 млн евро. Также луганский клуб за трансфер может получить 4,4 миллиона евро в качестве бонуса, а сам футболист будет отдан "Реалом" в аренду.
Украинский вратарь перешел в луганский клуб летом 2017 года и сыграл в 36 матчах, в которых пропустил 54 мяча и провел 10 сухих встреч.
фото: realmadrid.com
Как сообщала "Страна", "Реал Сосьедад" не договорился с "Зарей" о трансфере голкипера Лунина.
Андрей Лунин дебютировал в большом футболе в 2016 году в составе "Днепра". За "Зарю" он провел 23 матча, 6 из которых - в Лиге Европы. В конце отборочного цикла к чемпионату мира-2018 Лунина начали вызывать в сборную Украины.
Отметим, что Интер готов предложить Шахтеру 20 миллионов евро за полузащитника сборной Украины.