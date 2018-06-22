Посольство Украины в США раскритиковало публикацию американским информационным агентством Bloomberg схематической карты мира, где Крым снова почему-то обозначен как территория не Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского дипломатического представительства в Вашингтоне.

"В журналистике не должно быть ошибок. Агентству Bloomberg не стоит играть на руку агрессии и пропаганде Российской Федерации! Крым находится под временной оккупацией России, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины. Пожалуйста, исправьте на карте ошибку, Крым должен быть обозначен желтым цветом, как Украина", - отмечается на официальной странице.

Посольство Украины в США также готовит официальное письмо, адресованное редакции Bloomberg с разъяснением ситуации и требованием исправить ошибку в их публикации.

В понедельник американское информагентство Bloomberg разместило материал о рынках развивающихся стран. На карте, которая иллюстрирует публикацию, Украина обозначена желтым цветом, означающий, что в этой стране должны состояться президентские выборы в 2019 году.

При этом территория Крыма на карте обозначена другим цветом.

Фото: twitter.com/UKRintheUSA

Как сообщала "Страна", экс-охранник Януковича заявил, что в 2014 году в Крым прилетали иностранцы для ликвидации президента Украины.

"В Крыму была информация - то, что я слышал от Кобзаря (экс-руководитель службы безопасности президента - Прим. Ред.), что в Крым прибыли Аваков, Наливайченко. С ними были бойцы подразделения "Альфа", также прибыл самолет с боевиками, среди которых были англоязычные, то есть, иностранцы были, с целью захвата президента, его пленения или физического устранения", - сказал Бернацкий.

Отметим, что Юрий Дудь, Иван Дорн и Александр Усик говорили о русских, украинцах и Крыме.