Сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры проводят обыски на государственном предприятии "Житомирский бронетанковый завод".

Как сообщила пресс-офицер Управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, передает УНИАН.

"Сегодня управлением СБУ совместно с военной прокуратурой при поддержке государственного концерна "Укроборонпром" проводятся следственные действия, в том числе и на ГП "Житомирский бронетанковый завод", в рамках документирования преступления по ст. 191 УК Украины", - сообщила Мартынюк.

Как сообщала "Страна", СМИ рассказали о новых схемах коррупции на закупках военной техники, когда можно получить $8,23 млн навара на БПМ.

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