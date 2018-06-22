Кабмин обещает решить вопрос о погашении задолженности по заработной плате перед работниками государственных угледобывающих шахт до конца 2018 года. Долг можно закрыть при условии поддержки бюджетного комитета и парламента.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун, передает УНИАН.

По его словам, в решении данного вопроса необходимо заручиться поддержкой бюджетного комитета и парламента. Если это произойдет, до уже до конца текущего года задолженность перед шахтерами будет полностью погашена.

Корзун отметил, что на прошлой неделе премьер-министр поручил Минфину и Минэнергоугля наработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки.

"Относительно задолженности по зарплате перед шахтерами, то она не такая критическая, как была в прошлые периоды. Вместе с тем, на прошлой неделе было поручение премьер-министра Минфину и нашему министерству наработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки. Это для тех предприятий, которым не хватает собственной товарной продукции для выплаты 100% зарплаты", - сказал он.

В свою очередь премьер министр Владимир Гройсман заявил, что причиной возникновения задолженности по зарплате является разница цены на добытый уголь на госшахтах и цены его продажи.

"Условно говоря, если уголь стоит 2,5 тысячи гривен, то уголь добытый на госшахтах, стоит 15 тысяч гривен. В этом возникает разница и начинают страдать украинские шахтеры", - отметил Гройсман.

Как сообщала "Страна", полиция открыла два уголовных дела после штурма Рады афганцами и шахтерами. Полицейские задержали 49-летнего уроженца Кировоградской области, который оказывал сопротивление полицейским, обеспечивающих правопорядок во во время массовой акции.

Отметим, что Гройсман сформулировал украинскую национальную идею.